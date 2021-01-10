Путин перед саммитом в Москве обсудил с силовиками Карабах

Президент России Владимир Путин обсудил вопросы нагорно-карабахского урегулирования на совещании в преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщает Кремль.

Всего на совещании обсуждалось два вопроса: обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий и обеспечение мирного процесса в нагорнокарабахском урегулировании и на Южном Кавказе.

Как уточняется, в совещании принимали участие секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, а также министры обороны и иностранных дел Сергей Шойгу и Сергей Лавров.

11 января в Москве пройдут трехсторонние переговоры между лидерами России, Армении и Азербайджана. Планируется обсуждение возможных шагов по решению проблем Нагорного Карабаха.