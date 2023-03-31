Президент России Владимир Путин отозвал послов в Латвии и Эстонии.

Подписанный об этом указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В указе говорится, что посол РФ в Латвии Михаил Ванин и посол РФ в Эстонии Владимир Липаев освобождены от должности.

Отметим, Липаев уехал из Эстонии в начале февраля после того, как Россия в ответ на действия эстонской стороны понизила уровень дипломатических отношений с этой страной.

Латвия тогда же из солидарности с Эстонией тоже решила понизить уровень дипломатических отношений с Россией.