Путин объяснил отказ привиться от коронавируса перед камерами тем, что не захотел обезьянничать

Президент России Владимир Путин объяснил, почему не стал привививаться от коронавируса на камеру, как это сделали многие его коллеги. Об этом пишет РИА «Новости».
«Ну мы разве с вами должны обезьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то делает? Ну, наверное, нет», — сказал Путин.
Кроме того, президент подчеркнул, что если бы кто-то хотел сфальсифицировать прививку, сделать это, было бы не сложно, например, транслируя укол витаминами, а не препаратом. По его словам, подобные обвинения несерьезны.