Президент России Владимир Путин и члены Совета безопасности России на совещании обсудили обострение армяно-азербайджанского конфликта. Совещание прошло перед предстоящей встречей российского президента с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. О совещании сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Участники совещания обменялись мнениями в контексте предстоящих российско-турецких переговоров на высшем уровне», — сказал Песков.

По словам пресс-секретаря, «также была обсуждена ситуация, связанная с обострением армяно-азербайджанского конфликта, а также подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора».

Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в Сочи в пятницу, 5 августа. Лидеры обсудят сирийский вопрос, ситуации в Ливии, Афганистане и Южном Кавказе, а также вопросы сотрудничества двух стран.