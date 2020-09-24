Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией

Президент России Владимир Путин отдельно не поздравил белорусского лидера Александра Лукашенко с инаугурацией. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».

«Нет, нет. Поздравление уже было», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, поздравлял ли отдельно российский лидер Лукашенко с инаугурацией.

Песков напомнил, что ранее Путин поздравлял Лукашенко с победой на президентских выборах и по телефону, и на встрече глав государств в РФ в сентябре.

23 сентября Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости в Минске.