Путин не планирует обращение к нации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует обращение к нации, передает «Газеты.Ru».

«Нет, не готовится никакого обращения к нации пока», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Он также уточнил, что дата голосования по поправкам в Конституцию еще не определена.

«Много пересудов было на эту тему я предлагаю дождаться, когда дата голосования будет определена соответствующим актом президента», — заявил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что Путин якобы готовит обращение к нации, в котором заявит, что голосование по поправкам в конституцию состоится не 22 апреля, как обсуждалось ранее, а 12 июня или 13 сентября.