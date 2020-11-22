Путин назвал Нагорный Карабах неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики

Президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» прокомментировал вопрос территориальной принадлежности Нагорного Карабаха.

«Армения же не признала независимость и суверенитет Нагорного Карабаха. Это означало, что, с точки зрения международного права, и Нагорный Карабах, и все прилегающие к нему районы являлись и являются неотъемлемой частью территории Азербайджанской республики», — заявил российский лидер.

При этом он подчеркнул, что условия членства в ОДКБ не обязывали Россию ввязываться в конфликт.

«Договор ОДКБ предусматривает взаимную помощь в случае агрессии в отношении территории страны-участницы этого договора. На территорию Армянской республики никто не покушался, и это не давало нам никакого права принять прямое участие в боевых действиях», — отметил президент.

Путин добавил, что Москва полностью выполняла свои обязательства в рамках военно-технического сотрудничества с Ереваном.

«Уверяю вас, Армения не чувствовала себя брошенной, забытой. И Россия сделала все, чтобы этого не было», — резюмировал глава государства. (РИА Новости)

Полное интервью президента России каналу «Россия 1» можно посмотреть сегодня в 23.00 по бакинскому времени в передаче «Москва. Кремль. Путин».