Президент России Владимир Путин подписал «указ» о назначении лидера сепаратистов Донбасса Дениса Пушилина «временно исполняющим обязанности главы «ДНР», пишут российские СМИ.

Другим «указом» Путина Леонид Пасечник назначен «врио главы «ЛНР». Также Владимир Сальдо и Евгений Балицкий назначены «врио губернатора Херсонской области» и «врио губернатора Запорожской области» соответственно.

Также Путин подписал «законы» о принятии так называемых «ДНР», «ЛНР», а также Запорожской и Херсонской областей в состав России (законы о ратификации договоров о присоединении и федеральные конституционные законы о принятии в качестве субъектов Федерации).