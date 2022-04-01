Президент России Владимир Путин в пятницу провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Как передает ТАСС, об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. Продолжен обмен мнениями по вопросам поддержания стабильности в Карабахе. Подтверждена необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года», — говорится в сообщении.