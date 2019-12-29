Путин и Меркель договорились о дальнейших контактах

Мировые лидеры подтвердили настрой на дальнейшую поддержку проекта «Северный поток — 2». Кроме того, главы государств отметили прогресс в переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 года.

Путин и Меркель также обсудили ситуацию в Ливии и Сирии, в том числе посредничество Германии и ООН. Они условились наращивать усилия по урегулированию кризиса.

Мировые лидеры также позитивно оценили состоявшийся на Украине обмен пленными по схеме «всех установленных на всех установленных».

Кроме того, Владимир Путин и Ангела Меркель поздравили друг друга с рождественскими и новогодними праздниками и условились о дальнейших контактах.