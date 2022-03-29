Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила во вторник пресс-служба Кремля, передает Интерфакс.

«Продолжен обмен мнениями по актуальным аспектам развития ситуации вокруг Украины, в том числе с учетом завершившегося сегодня в Стамбуле очередного раунда переговоров российских и украинских представителей», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что «особое внимание уделено гуманитарным вопросам». «Президент России подробно информировал о предпринимаемых российскими военными мерах по предоставлению неотложной гуманитарной помощи и обеспечению безопасной эвакуации гражданских лиц, в том числе из Мариуполя», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, «затрагивались также вопросы, связанные с решением о переходе к оплате российскими рублями поставок природного газа из России, в частности, в страны ЕС». Условлено о продолжении контактов, сообщает пресс-служба.