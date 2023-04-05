Президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко проводят в среду переговоры в Кремле.

Как передает ТАСС, встреча проходит накануне заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, запланированного на 6 апреля.

Лидеры общаются в представительском кабинете в Первом корпусе Кремля.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, президенты обсудят актуальную двустороннюю и международную проблематику. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков говорил, что Путин и Лукашенко обменяются мнениями по вопросам обеспечения безопасности. Представитель Кремля не исключил, что главы государств могут обсудить мирные инициативы по Украине, о которых ранее упоминал Лукашенко.