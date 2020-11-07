Путин и Эрдоган поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин  и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонную беседу. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора они обсудили развитие событий в Нагорном Карабахе и подтвердили обоюдную готовность к взаимодействию для достижения мирного решения конфликта в регионе.

Отмечается, что российский лидер проинформировал Эрдогана о проведенной серии телефонных контактов с лидерами Азербайджана и Армении, которые были «ориентированы на поиск вариантов скорейшего прекращения боевых действий и выхода на политико-дипломатическое урегулирование».

22 октября Путин заявил, что Россия занимает такую позицию в отношении конфликта в Нагорном Карабахе, которая позволила бы пользоваться доверием обеих сторон. По его словам, у России всегда были особые связи не только с Арменией, но и с Азербайджаном (lenta.ru)

| 2020-11-08T00:11:25+04:00 8 ноября 2020, 00:11|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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