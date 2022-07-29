Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что российская армия искалечена огромными потерями. По его данным, на войне в Украине погибли более 25 тысяч солдат РФ, а количество раненых может быть в два раза больше.

«Русские используют свою армию примерно на 40-50% боевой эффективности», — сообщил Бен Уоллес в передаче BBC’s Today.

В разговоре с журналистами Sky News он отметил, что планы А, B и C провалились, теперь Путин готовит план D. По его мнению, президент России бросил вызов всякой логике и отказывается слушать кого бы то ни было.

Сегодняшнюю тактику ведения боев британский министр назвал мясорубкой. «Они прибегают к советской тактике, когда массивная российская мясорубка очень медленно продвигается на метры в день», — прокомментировал Бен Уоллес. — «В верхнюю часть мясорубки они запихивают людей из самых бедных регионов России, из этнических меньшинств, наемников, перемалывая их».

По информации главы Минобороны Британии, Путин не отказывается от планов оккупировать всю Украину, включая Киев и Одессу. Но сейчас российская армия не в том состоянии, чтобы оккупировать страну, считает Уоллес. «Возможно, они смогут продолжать убивать без разбора и разрушать все на своем пути, но это не победа», – заметил он.

В Великобритании считают, что украинская армия поставила российское наступление «в очень трудное положение», уничтожив Антоновский мост через Днепр в Херсонской области: по нему военные РФ получали снабжение.

Американское правительство оценивает потери россиян в войне в 75 тысяч человек убитыми и ранеными. В Кремле же называют это фейком. При этом собственные данные о погибших российские власти не публиковали с марта. 25 марта в Генштабе ВС РФ заявляли, что Россия потеряла 1 351 военного. (moscowtimes.ru)