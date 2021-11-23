Трехсторонние переговоры президента РФ Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта от 9 (10) ноября 2020 года, состоятся в Сочи 26 ноября по инициативе главы российского государства. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

«Планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 (10) ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе, — говорится в сообщении. — Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей».

Также Путин проведет отдельные беседы с Алиевым и Пашиняном. «Предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном», — отметили в пресс-службе.