Путаный декрет Лукашенко

Александр Лукашенко подписал декрет от 9 мая 2021 года № 2 «О защите суверенитета и конституционного строя». Об этом БЕЛТА сообщили в его пресс-службе.

Документом предусматривается, что в случае гибели главы государства вследствие покушения, совершения акта терроризма, внешней агрессии, иных насильственных действий все государственные органы и их должностные лица действуют в соответствии с решениями Совета безопасности, на заседаниях которого председательствует премьер-министр.

При этом на территории страны незамедлительно вводится чрезвычайное или военное положение, а Советом безопасности определяется перечень мер по их обеспечению.

Решения Совета Безопасности обязательны для всех и подлежат безусловному исполнению.

Основным вопросом будет вопрос проведения выборов. Совет безопасности с участием губернаторов примет решение об их проведении.

Декрет направлен на сохранение независимости и суверенитета страны.

Декрет вступает в силу с момента его подписания.

Интересно, что это такое? Какой сигнал посылает всем Лукашенко? Не так давно в Москве были пойманы лица, якобы готовившие покушение на него. И некоторые политологи склонны думать, что это такая их совместная игра с Путиным, дескать, «окружают злые враги, стремятся уничтожить народом избранных президентов». То есть создается атмосфера, удобная для дальнейшего закручивания гаек, преследования любых инакомыслящих. А в реальности никаких признаков готовящихся покушений нет, и сам Лукашенко в это тоже не верит. Какие еще тут могут быть версии, интересно?

Своим мнением по этим вопросам поделились с # известные эксперты.

Владислав Иноземцев, российский политический деятель, доктор экономических наук, социолог:

— Думаю, что речь не столько о закручивании гаек, сколько о желании дополнительно сделать вид, что угроза покушения была реальной. Чистая пропаганда, ничем особенно Лукашенко не напуган, дела в Минске «нормальны», оппозиция задавлена.

Валерий Карбалевич, белорусский политолог:

— Это неконституционный декрет Лукашенко о придании президентских полномочий Совету безопасности в случае его убийства. Прежде всего, его содержание не соответствует названию. Декрет №2 назван так: «О защите суверенитета и конституционного строя». Какое отношение к суверенитету имеет механизм перехода власти после исчезновения Лукашенко – непонятно. Словно в насмешку над правом антиконституционный декрет принят якобы для защиты конституционного строя.

Но с появлением этого документа возникает много непонятных вопросов. Например, что делать, если Лукашенко не убили, а он умер естественной смертью или погиб в результате автомобильной или авиакатастрофы? А если он ранен, но не может исполнять свои обязанности — вступает в таком случае в силу этот декрет или действует Конституция?

Кроме того, в действующей Конституции полномочия президента огромные, подробно перечислены, но они все же ограничены. Из декрета следует, что в случае гибели президента Совету безопасности переходит вся власть, ничем не ограниченная. Такой режим принято называть диктатурой.

И еще. В декрете сказано, что одновременно с переходом власти к Совету безопасности в стране вводится военное или чрезвычайное положение. А в пункте 4 говорится о выборах. Но в условиях военного положения выборы не проводятся. Значит, его надо отменять. Но тогда полномочия Совета безопасности заканчиваются, ибо, по логике и духу декрета, он выполняет функции президента только в период режима чрезвычайщины. Или нет?

Другими словами, своим указом Лукашенко создал огромную юридическую неразбериху, которая не может закончиться ничем хорошим.

Интересно посмотреть, как будут выкручиваться Конституционный суд и парламент, оценивая этот очевидно антиконституционный документ.

Едва ли не более важна мотивация принятия декрета. Видимо, сам того не осознавая, этим документом Лукашенко отождествил свою власть с жизнью. Оказывается, для него эти понятия равноценны. Смысл декрета в том, что власть можно потерять только вместе с жизнью.

Что же так напугало Лукашенко, что побудило принимать документ на случай своего убийства? Не только известная история с «заговором».

В последнее время произошел всплеск внимания к Беларуси важных субъектов мирового сообщества. Саммит G 7 призвал белорусские власти провести демократические выборы. Состоялись слушания по Беларуси в Конгрессе США. Немецкие адвокаты обратились в Федеральную прокуратуру Германии с предложением завести дело в отношении Лукашенко, чем, кстати, он сильно возмутился.

Видимо, эти события его сильно впечатлили. 7 мая, общаясь с журналистами, Лукашенко разъяснил, что все это делается для того, чтобы подготовить общественное мнение к его убийству. Он сказал: «Значит, надо сейчас на внешнем контуре создать образ негодяя и прочее. Слушайте, а кто во Франции или Великобритании будет разбираться? Вот им втюхают в голову, что это преступник, это самый кровожадный кровопийца. Это вот президент Беларуси. И начнут формировать общественное мнение. Для чего? Если пристрелят, чтоб там радовались, что убили негодяя. Понимаете, значит, они от этих планов не отказались. И мы от их безумства, от того, что они не понимают, что делают, и не умеют это делать, получили сигнал, что они не остановились». Вот такая апокалиптическая картина мира, которая и побудила к изданию этого декрета.