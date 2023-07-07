Парижский «ПСЖ» поставил ультиматум французскому нападающему команды Килиану Мбаппе, согласно которому он обязан определиться со своим будущим до 31 июля. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, парижский клуб требует, чтобы игрок продлил контракт как минимум до 2025 года. В том случае, если Мбаппе откажется подписывать новое соглашение, «ПСЖ» продаст его клубу, который предложит самую большую сумму за трансфер.

Действующее соглашение Мбаппе с «ПСЖ» рассчитано до конца сезона-2023/24 и имеет опцию продления еще на год.