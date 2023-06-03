«ПСЖ» объявил об уходе Серхио Рамоса.

Испанец провел в парижском клубе два сезона.

«Рамос – настоящий профессионал, принес с собой опыт, дисциплину и дух соперничества. Он был движим чувством самопожертвования и жаждой побеждать во всем.

В 57 матчах этот футболист, считающийся одним из лучших защитников всех времен, забил 5 голов за «ПСЖ». Мы рады, что Рамос так решительно защищал цвета клуба. И искренне желаем ему всего наилучшего в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении клуба.

Контракт 37-летнего защитника с «ПСЖ» был рассчитан до конца сезона-2022/23. (sports.ru)