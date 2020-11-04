Процесс подсчета итогов выборов президента США затянется на несколько дней

Подсчет итогов выборов президента США затянется, вероятнее всего, на несколько дней. Об сообщает Reuters.

Известно, что власти Висконсина заявили, что не объявят результаты сегодня вечером. В Мичигане госсекретарь штата предупредил о необходимости еще суток для подсчета голосов. Аналогичная ситуация в Пенсильвании, где голоса могут считать несколько дней, что может затянуть процесс объявления победителя на несколько дней.

В настоящее время, по данным Fox News, кандидат от Демократической партии Джо Байден опережает действующего главу государства Дональда Трампа по числу выборщиков, которые должны поддержать их — 237 против 210. Известно, что Трамп опережает Байдена в ряде так называемых «колеблющихся штатах». Трамп почти наверняка победит в штатах Техас, Айова и Огайо.

По информации на утро 4 ноября, в Пенсильвании у него также преимущество — 56 процентов, у Байдена всего 41 после подсчета 64 процента голосов. Республиканец также пока лидирует в колеблющихся Джорджии, Висконсине и Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что Трамп одержал победу в ключевом штате Флорида. В результате подсчета 98 процентов, Трамп набрал 51,3 процента голосов, Байден же 47,8. Это довольно неожиданные результаты, так как в ходе предвыборной компании на него делали ставку демократы.

Предпочтения жителей в «колеблющихся штатах» поделены примерно поровну (swing states), победа в голосовании там с равной степенью вероятности может достаться кандидату от любой из партий.

3 ноября в США — день всеобщих выборов. Граждане выбирают президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и представители местных органов власти. За высший пост борются действующий глава государства, республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден, занимавший пост вице-президента при Бараке Обаме.