Процедура импичмента Трампа в Сенате может завершиться 5 февраля

Процедура в Сенате Конгресса США в рамках импичмента президента Дональда Трампа может завершиться в среду, 5 февраля. Об этом сообщает в пятницу газета Politico со ссылкой на сенаторов-республиканцев и их помощников.

Несмотря на то, что у республиканцев, согласно этим данным, достаточно голосов для того, чтобы предотвратить вызов дополнительных свидетелей на процесс, выбранные Палатой представителей Конгресса обвинители хотят получить больше времени для финальных аргументов сторон. С этим согласны и представители Белого дома, выступающие в роли защиты.

Кроме того, график может измениться в связи с проведением первых в нынешнем избирательном цикле собраний партийных активистов — кокусов — в штате Айова в понедельник, а также обращения «О положении страны», с которым Трамп выступит перед Сенатом и Палатой представителей во вторник.(ТАСС)