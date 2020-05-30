Прототип корабля Space X взорвался во время испытаний

Испытания прототипа корабля Starship, который создает компания Space X Илона Маска, потерпели неудачу. Об этом сообщает портал nasaspaceflight.com.

Так в Техассе прошли третьи по счету испытания прототипа, в ходе которых тестировался метановый двигатель Raptor, выходящий в состав прототипа корабля.

Как отмечает СМИ, спустя некоторое время после начала испытаний произошел взрыв прототипа, вызванный утечкой топлива.

Корабль Starship создается компанией Маска с целью совершения межпланетных полетов.

В апреле и феврале 2020 года прототипы также не прошли испытания, поскольку взорвались в ходе их проведения. Неудачные испытания прототипа Starship также прошли в ноябре 2019 года. (Газета.Ру)