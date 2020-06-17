Противостояние на российско-азербайджанской границе – Взгляд из Дербента

Ситуация на российско-азербайджанской границе остается напряженной. Вчера вечером определенная часть граждан была переведена на азербайджанскую сторону. Однако даже несмотря на это вопросы, связанные с жестоким избиением азербайджанцев со стороны полиции Дагестана, остаются открытыми.

«Большинство отказываются говорить и обращаться в СМИ по разным причинам, главной же причиной является страх перед дагестанской полицией, которая может завести уголовное дело или депортировать из страны. Определенная часть людей, которые скопились у границы, подавала на гражданство, ПМЖ и так далее, поэтому многие боятся иметь проблемы с властями, и не будут говорить. Вы нас тоже поймите. Однако, то, что творила полиция, словами невозможно описать», — рассказал # один из свидетелей происшествия, который не захотел, чтобы его имя фигурировало в СМИ.

О том, что произошло на границе, по каким причинам полиция позволила себе жестокость, рассказал в интервью # председатель национально-культурной автономии азербайджанцев в Дербенте Тельман Таирли.

— Расскажите, что там произошло. Почему наших сограждан на границе избили?

— Официальной версии об избиении азербайджанцев нет.

— Официально – это когда МВД признает, что они избили мирных граждан? Это же невозможно.

— Для начала нужно сказать, азербайджанцы были предупреждены, чтобы они не приезжали и не скапливались на границе. Искусственно создавалось столпотворение. Это же государственная граница. Их могли оштрафовать за это, но власти не предпринмали таких действий. Наоборот, дагестанское правительство предоставило азербайджанцам помещения для жилья, они могли оставаться на территории мечетей. Но потом включилось и посольство Азербайджана, и для их размещения был выделен оздоровительный комплекс. Этот процесс продолжается уже два месяца. Во время месяца Рамазан большинство дербендцев и люди из близлежащих домов приносили им еду, рестораны, которые не работали, готовили для них. Помогали им и государственные органы, в частности, мэр города Дербент оказывал большую помощь. Но что в итоге? Вместо спасибо, они получили беспорядки. Эти люди вообще вели себя там неподобающим мусульманам образом. Я сам был свидетелем того, как они выпивали и курили на территории мечети.

— Да, им, конечно же, помогали и оказывали поддержку. Естественно, это не забудется. Но эти люди и так были уже на пределе, и они могли допустить ошибки, но мы видели фотографии, как их жестоко избивали. Как быть с этим?

— Списки людей, которые по договоренности переходили границу в порядке очереди, составлялись азербайджанской стороной. Дагестанская сторона не отвечает за то, что кто-то попал в список, а кто-то нет. В эти списки в первую очередь включали имена женщин, стариков, детей и больных граждан Азербайджана. Да, возможно, что они приехали на границу позже, чем другие, но это же не повод для проявления непослушания полиции? Когда представители правоохранительных органов начали озвучивать имена людей из списка, остальные начали им предъявлять претензии. Затем они начали кидать в полицейских камни, что является грубым нарушением закона. В результате шесть сотрудников полиции попали в больницу, один из которых находится в тяжелом состоянии. А это разве не преступление?

— Но ведь фото и видеофакты жестокого избиения людей тоже нарушение закона. И избивали в жесткой форме даже тех, кто не протестовал…

— Если есть факты, то для этого есть определенные органы, куда азербайджанцы могут обратиться с заявлением. Вчера на место инцидента приезжал замминистра внутренних дел Азербайджана Сейфулла Азимов, начальник главного управления уголовного розыска Азербайджана Арзу Дашдамиров. Они все взяли под контроль. Почему эти люди на местах не обращаются с жалобами, а обращаются в СМИ? Каждую неделю партия людей будет переходить границу по списку, который предоставят представители Азербайджана — пусть недовольные обращаются с жалобами к ним. Я об избиении людей слышал только из неофициальных источников, даже говорят, что кто-то умер. Но при этом никто не делает официальных заявлений.

Повторяю, переход границы граждан Азербайджана зависит от азербайджанской стороны. Вчера Азербайджан принял 155 человек, и они обещали принимать больше 130 людей в неделю. Для российской стороны нет разницы, сколько людей покинет их территорию. Азербайджанская сторона должна быть готова к этому.