Протестующие в Нью-Йорке проигнорировали комендантский час

Отдельные группы молодых людей, участвовавших в протестах в Нью-Йорке, остались на улицах, несмотря на наступление комендантского часа, передает РИА Новости.
Комендантский час объявлен с 23.00. В 23.40 группы по нескольку человек продолжают ходить по Манхэттену, подбирая разбросанные вещи из десятков магазинов, которые ограбили мародеры.
В первую очередь нападению подверглись магазины спорттоваров, электронной техники и украшений. Рабочие спешно заколачивают витрины еще не разграбленных торговых точек.
| 2020-06-02T09:10:47+04:00 2 июня 2020, 12:02|12345 (Пока оценок нет)
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