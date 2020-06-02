Протестующие в Нью-Йорке проигнорировали комендантский час

Отдельные группы молодых людей, участвовавших в протестах в Нью-Йорке, остались на улицах, несмотря на наступление комендантского часа, передает РИА Новости.

Комендантский час объявлен с 23.00. В 23.40 группы по нескольку человек продолжают ходить по Манхэттену, подбирая разбросанные вещи из десятков магазинов, которые ограбили мародеры.

В первую очередь нападению подверглись магазины спорттоваров, электронной техники и украшений. Рабочие спешно заколачивают витрины еще не разграбленных торговых точек.