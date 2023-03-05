Сегодня исполняется 68 лет со дня смерти Мамеда Эмина Расулзаде — одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики (АДР).

М.Э.Расулзаде родился 31 января 1884 года в бакинском селе Новханы.

В 1918 году Расулзаде вместе с Фатали ханом Хойским объявил о создании первой на Востоке республики — АДР. 28 апреля 1920 года после большевистской оккупации был арестован. Через некоторое время по распоряжению Сталина Расулзаде был освобожден и переправлен в Москву. Несмотря на настойчивые просьбы Сталина, он отказался сотрудничать с советским правительством и покинул страну.

Мамед Эмин Расулзаде скончался в Анкаре 6 марта 1955 года.