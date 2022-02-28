Сегодня исполняется 34-я годовщина cумгайытских событий.

В результате беспорядков в Сумгайыте в ночь с 27 на 28 февраля 1988 года погибли 32 человека: 26 — армяне, 6 — азербайджанцы.

Сумгайытские события были организованы армянскими националистами. В совершении погромов особую роль сыграли группы свободно владевших азербайджанским языком армянских провокаторов — жителей Сумгайыта.

Эти события были частью сценария, организованного Комитетом Госбезопасности СССР совместно с армянами. В качестве организатора погромов был выбран армянин, ранее судимый Эдуард Григорян. Обвиняемый в организации сумгайытских событий азербайджанец Ахмед Ахмедов был приговорен к расстрелу, однако, согласно показаниям очевидцев, было доказано, что основным организатором являлся армянин Эдуард Григорян.

Во время сумгайытской трагедии сотни азербайджанских семей, рискуя своими жизнями, спасали армянских соседей от разъяренной толпы.

Бывший председатель КГБ Владимир Крючков признался, что события были организованы Москвой. Те группы, которым покровительствовал КГБ, учиняли беспорядки в различных частях города. Именно они убили 26 человек армянской национальности.

Вступившие в город армейские части под командованием генерала Краевина наблюдали за этим со стороны и вмешались лишь 29 февраля. В результате 6 азербайджанцев погибли под гусеницами танков, 400 человек получили ранения, 200 домов были разграблены, разрушены 50 объектов культурно-бытового назначения, более 40 автомобилей были приведены в негодное состояние.

В основном убиты были армяне, которые отказались перечислять деньги в армянские террористические фонды. Эдуард Григорян во время сумгайытских событий лично убил 5 армян, изнасиловал 8 армянских женщин. Однако армянские организации смогли помочь избежать наказания совершившему жестокие преступления Э.Григоряну.

Он был приговорен к 12 годам лишения свободы, был освобожден через несколько лет. Другой обвиняемый азербайджанец Ахмед Ахмедов Московским судом был приговорен к расстрелу. Приговор привели в исполнение.

Кроме того, за участие в беспорядках были арестованы около 3 тысяч ни в чем не повинных жителей Сумгайыта. Из них 400 человек были привлечены к административной ответственности, в отношении 94 человек были возбуждены уголовные дела.

Сегодня армяне продолжают использовать сумгайытские события в своих целях. Они стараются сформировать у мировой общественности ошибочное представление о них, вызвать антиазербайджанские настроения.