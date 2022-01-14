Мир меняется и гибкий график, а также дистанционная (удаленная) работа, становятся во многих странах все более популярными. Это удобно и работодателю, для которого главное – результат, и работнику, который не простаивает ежедневно в пробках.

Наши работодатели в основном предпочитают трудиться по старинке, чтобы сотрудник был целый день на работе, даже когда его присутствие совсем необязательно. Но и у нас постепенно дистанционная занятость набирает обороты.

На недавней встрече представителей Министерства труда и социальной защиты населения с членами Американской торговой палаты (AmCham Azərbaycan) был рассмотрен ряд предложений палаты, в том числе по изменениям законодательства, касающихся выполнения трудовых функций по месту жительства и дистанционной работы, а также предложения по правовому регулированию подобных трудовых отношений. Новый законопроект о внесении изменений в Трудовой кодекс предусматривает «дистанционную работу» электронными, программно-техническими, телекоммуникационными средствами, выполнение трудовых функций вне места нахождения работодателя.

Председатель Лиги защиты трудовых прав граждан Сахиб Мамедов отметил в беседе с #, что и сейчас работодателям ничто не мешает, и никто не запрещает осуществлять дистанционную занятость.

«Почему дистанционная работа все больше популярна в развитых странах? Конечно, сейчас это обусловлено еще и пандемией коронавируса, но в целом она экономит работодателю деньги на офис, электроэнергию и т.д. Есть работа, которую нельзя сделать дистанционно, но в ряде случаев работа на расстоянии возможна. Например, зачем научным работникам ежедневно приходить на работу? Эту деятельность можно осуществлять и дистанционно. Переход на «удаленку» осуществляется на основании соглашения между работником и работодателем. Если работник использует в работе свое оборудование, инструменты, то работодатель может это оплачивать. Или работодатель может предоставить средства для работы на «удаленке» и будет заключен договор о полной материальной ответственности за них со стороны работника», – говорит эксперт.

Но к законодательному регулированию удаленной работы нужно подходить комплексно. Так, работник, трудящийся на рабочем месте, подпадает под защиту закона о несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях. А как это регулировать в дистанционном режиме? Данный вопрос остается открытым. Каким образом работодатель может обеспечить безопасность труда того, кто работает дома? И, например, как будет осуществляться повременная оплата на удаленной работе? Может быть, человек часть времени спал дома, а не работал. Со сдельной работой в этом плане проще.

Внесение изменений в несколько пунктов Трудового кодекса не решит проблему. По убеждению Мамедова, нужен скорее новый Трудовой кодекс. Кроме дистанционной работы, есть другие виды работ, которым им на данный момент не регулируются.

«В нашем Трудовом кодексе не регулируется порядка 80% вопросов. В течение 23 лет произошли коренные изменения, экономические реформы и т.д. В данный кодекс периодически вносят дополнения, изменения, но этого недостаточно», – подчеркнул эксперт.

Из-за пандемии дистанционная работа стала более популярной по всему миру. И многие работодатели поняли, что она имеет преимущества, говорит вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов.

«Человек, которому для работы нужен только компьютер, может работать из дома, кафе, да и вообще, откуда угодно. В первую очередь, дистанционная работа удобна для людей с инвалидностью», — считает он.

Но есть работа, которая касается деятельности предприятия, и тут удаленно работать получается не всегда. Часто приходится что-то уточнять, выяснять, и проще сделать это на месте, чем обзванивать сотрудников и начальство. Все зависит от характера работы. Удаленная форма работы в какой-то мере может обезличить человека, он оторван от коллектива и права свободного объединения в коллективе, создания профсоюзов.

Если говорить об изменениях в Трудовой Кодекс, то Исмаилов считает, что, например, там должно быть указано, что при пандемии определенный процент работников должен быть переведен на «удаленку». Работодатель должен оплачивать своим сотрудникам на дистанционной работе затраты, связанные с трудовой деятельностью, например, затраты на электроэнергию.