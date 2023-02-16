Прошел 31 год со дня резни, учиненной Вооруженными Силами Армении в селе Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования при поддержке военной техники и живой силы дислоцированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка Вооруженных Сил России, начиная с 15 февраля 1992 года, перешли в наступление на Гарадаглы.

После двухдневных тяжелых боев, прорвав оборону, армяне 17 февраля оккупировали село.

При этом село было полностью разрушено, над мирным населением – невинными детьми, женщинами и стариками, была учинена зверская расправа. Были взяты в заложники 117 человек, около 80 из которых затем были зверски убиты, 6 человек пропали без вести, 9 человек были взяты в плен.

По свидетельству очевидцев, 43 из взятых в плен азербайджанцев были расстреляны в двух километрах от Ханкенди, после чего некоторым из них были отрезаны головы.

Гарадаглы в настоящее время находится под временным контролем российских миротворцев.