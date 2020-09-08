Пропавшие члены КС белорусской оппозиции вышли на связь

Пресс-секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и исполнительный секретарь КС Иван Кравцов, с которыми ранее не могли связаться их соратники, вышли на связь, сообщила пресс-служба совета.

«Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, сейчас они находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально. Информация будет дополнена», — сказали в Координационном совете.

Ранее во вторник в государственной пограничной службе Украины сообщили, что в страну въехали двое членов Координационного комитета белорусской оппозиции — Антон Родненков и Иван Кравцов, а а член президиума КС Мария Колесникова на украинский пункт пропуска не прибывала.

Колесникова не пересекла границу Украины, так как при попытке ее насильственного вывоза с территории Беларуси она порвала свой паспорт. Об этом стало известно агентству «Интерфакс-Украина» из информированных источников.

Днем ранее, 7 сентября, в СМИ появилась информация об исчезновении Колесниковой, перестали выходить на связь Родненков и Кравцов. Утром во вторник некоторые телеграм-каналы сообщили, что они якобы пытались прорваться через белорусско-украинскую границу, при этом Колесникова была задержана.