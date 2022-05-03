Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что находится в окруженном российскими оккупантами Мариуполе.

Об этом он сообщил в Telegram.

Соловьев опубликовал фото с главарем боевиков «ДНР» Денисом Пушилиным вблизи металлургического комбината имени Ильича. На фотографии кремлевский рупор позирует в военной форме, в каске и бронежилете без всяких надписей, которые свидетельствовали бы о его отношении к прессе.

«С Денисом Пушилиным в Мариуполе на проходной завода Ильича», — написал Соловьев и пообещал детали позже.