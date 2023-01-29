В Баку продолжается траурная церемония по погибшему в результате теракта в посольстве Азербайджана в Иране старшему лейтенанту Орхану Аскерову.

Как сообщает Report, в траурном мероприятии, которое проходит в поселке Ени Ясамал, принимают участие депутаты и члены правительства.

Пока нет информации о том, когда тело Орхана Аскерова будет доставлено в Азербайджан.

Напомним, что утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране. Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки «Калашников». Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Нападавший был задержан сотрудниками посольства Азербайджана.

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