Евросоюз будет выдавать бюджетную помощь Украине на 2023 год суммарным объемом в €18 млрд в виде «очень льготных кредитов». Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении Еврокомиссии (ЕК) по итогам телефонного разговора главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Украины Владимира Зеленского.

«Председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен проинформировала президента Зеленского, что на предстоящей неделе она представит план значительной финансовой помощи со стороны ЕС в размере €1,5 млрд, что в целом составит до €18 млрд на покрытие первоочередных потребностей Украины в 2023 году, — говорится в заявлении. — Помощь будет предоставлена в виде очень льготных долгосрочных кредитов и будет способствовать реформам на Украине, необходимым на пути к вступлению в ЕС. Программа помощи ЕС должна также сопровождаться аналогичными мерами поддержки от остальных крупнейших доноров».

Фон дер Ляйен также пообещала предоставить максимальную помощь Киеву по подготовке к зиме, а также в продлении зерновой сделки с Россией, которая истекает во второй половине ноября.

ЕК представит свои предложения по плану финансовой помощи Украине на 2023 год на следующей неделе, сообщила фон дер Ляйен в Twitter.

«Провела хороший телефонный разговор с президентом [Украины Владимиром] Зеленским. Позитивное развитие событий: предложим на следующей неделе план финансовой поддержки Украины на 2023 год», — сообщила она.

Глава Еврокомиссии впервые озвучила план предоставления программы помощи Украине на €18 млрд на донорской конференции для Украины в Берлине 25 октября. Она сообщила, что у же в начале ноября Еврокомиссия представит предложения о выделении этой помощи, которая будет направлена на покрытие бюджетных потребностей Украины в 2023 году. При этом, по словам фон дер Ляйен, Киеву для сохранения бюджетной стабильности потребуется €3-5 млрд в месяц, то есть от €36 до €60 млрд в год.