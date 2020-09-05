Прогноз погоды на воскресенье

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов обнародовала прогноз погоды в Азербайджане на 6 сентября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается погода без осадков, ночью и утром местами — слабый туман, умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшероне составит ночью 19-23, днем — 28-33, в Баку ночью — 19-21, днем — 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба, относительная влажность ночью — 60-70%, днем — 35-40%.

На северных пляжах полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) температура морской воды составит 23-24, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) — 24-25 градусов тепла.

В некоторых горных районах Азербайджана вечером прогнозируются грозы, непродолжительные дожди, на остальной территории страны ожидается погода без осадков, порывистый восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 17-22, днем — 30-35, в горах ночью — 11-16, днем — 21-26 градусов тепла.