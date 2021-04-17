Прогноз погоды на воскресенье 18 апреля

Обнародован прогноз погоды на воскресенье.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, 18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Южный ветер в течение дня смениться умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 9-13, днем — 18-22 градуса тепла, в Баку ночью — 11-13, днем — 19-21 градус тепла. Атмосферное давление снизится с 764 мм ртутного столба до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, а днем — 50-55%.

18 апреля в районах Азербайджана будет в основном без осадков, но днем в некоторых горных районах возможны грозы, кратковременные дожди, град. Ночью и утром местами будет туман. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 8-12 градусов тепла, днем 22-27 градусов тепла, в горах ночью — 3-8, днем 10-15 градусов тепла, местами 18-20 градусов тепла.

18 апреля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что в целом благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.