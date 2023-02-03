Обнародован прогноз погоды на 4 февраля.
Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным.
Температура воздуха составит ночью 2-4° тепла, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление составит 765 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – 65-75%.
В районах Азербайджана преимущественно без осадков, но вечером в некоторых горных районах ожидается снег. Местами туман. Будет дуть западный ветер.
Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 6-9° тепла, в горах ночью 9-14° мороза, днем 0-5° мороза.
Ночью и утром в горных и предгорных районах ожидается гололедица на дорогах.