Обнародован прогноз погоды на 4 февраля.

Как сообщили # в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным.