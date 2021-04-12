Прогноз МВФ: Ненефтяной ВВП Азербайджана в этом году вырастет на 3,5%

Согласно обновленным прогнозам Международного валютного фонда (МВФ), в этом году ВВП Азербайджана вырастет на 0,2%.

Как передает АПА-Экономикс, об этом говорится в апрельском выпуске отчета Международного Валютного Фонда «Regional Economic Outlook» по Ближнему Востоку и Центральной Азии.

Цифра остается неизменной по сравнению с прогнозом, сделанным в октябре прошлого года. В 2022 году также ожидается рост на 0,2%. МВФ заявляет, что сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ окажет слабое негативное влияние на экономическую активность в Азербайджане.

Кроме того, по прогнозам Фонда, ненефтяной ВВП Азербайджана в этом году вырастет на 3,5% (в октябрьском прогнозе — рост на 3%), а в 2022 году — на 2,5%.

Отметим, что в 2020 году нефтяной ВВП Азербайджана снизился на 7,2% до 21,640 миллиарда манатов, а ненефтяной ВВП — на 2,6% до 50,793 миллиарда манатов.