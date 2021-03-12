Профессор Ткаченко: «Дорогая нефть – плохая новость для сторонников либеральной экономики в России и Азербайджане»

Цены на нефть на международных рынках растут. При этом как отмечают многие фондовые игроки, цены растут на фоне роста спроса. При этом никто не объясняет, как он растет на фоне повторных жестких карантинных мер во многих европейских странах и частичного возвращения к прежней жизни, несмотря на вакцинацию.

О причинах роста цен на нефть, как это будет влиять на политику реформ в таких странах как Россия и Азербайджан, рассказал в интервью # доктор экономических наук, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко.

-Цены на нефть растут. Растет также и спрос, однако, как мы видим, ряд европейских стран вновь идут в локдаун. Как растет спрос, если большинство развитых стран снова закрываются на карантин?

— Краткосрочные колебания цены нефти, начиная с января 2021 года и вплоть до сего дня, можно считать разнонаправленными. Начав год с уровня 55 долларов за баррель, нефть марки Brent достигла рекордных величин в районе 68 долларов, затем откатилась к 63 долларам, а в последние дни приблизилась к казавшемуся еще год назад недостижимым уровню — в 70 долларов за баррель. При этом более фундаментальными причинами, позволяющими предположить, что повышательный тренд сохранится в течение 2021 года и цена барреля Brent не опустится ниже 60 долларов, являются:

-Дисциплина участников сделки ОПЕК+. Если раньше ее условия нарушались почти всеми участниками, за исключением Саудовской Аравии, то в последние месяцы они соблюдаются как членами картеля, так и «приглашенными сторонами», в том числе Россией и Азербайджаном;

-Быстрое восстановление спроса на нефть в Китае. Когда игроки нефтяного рынка планеты в начале февраля 2021 года узнали о том, что в Китай одновременно направляются 127 танкеров, перевозящих 250 миллионов баррелей нефти, их охватила эйфория, подтолкнувшая цены вверх;

-Аномально холодная зима в Северном полушарии, вызвавшая не только увеличение спроса на энергоносители, но и огромное разочарование низкой эффективностью генерации энергии из возобновляемых источников в условиях низких температур;

-Снижение масштабов пандемии COVID-19 в целом на планете. Действительно, ряд государств, в том числе в европейском регионе, столкнулся с ростом числа инфицированных, что заставило их власти вновь вводить локдауны. Но государства, наиболее пострадавшие от второй волны COVID-19, включая США, Индию, Бразилию и Россию, демонстрируют заметные успехи в борьбе с пандемией. Поэтому убеждение, что мировая экономика к концу 2021 года преодолеет последствия кризиса и вернется на рельсы уверенного роста, сейчас становится практически всеобщим.

— Ожидаете ли вы падения цен на нефть, когда Саудовская Аравия решит увеличить добычу нефти ещё на миллион баррелей, от которого добровольно отказалась?

— Если сделать оговорку относительно того, что обменный курс доллара США в течение 2021 года резко не снизится (т.е. доллар сохранит нынешний уровень своей покупательной способности), то увеличение добычи Саудовской Аравией нефти и неизбежное в этом случае снижение цены барреля до 60 долларов вполне вероятно. Более того, в интересах всей мировой экономики такое снижение даже желательно, ибо относительно дешевая нефть позволит большему количеству государств быстрее выйти из фазы кризиса и начать рост внутренней экономики.

Но рискну предположить, что Саудовская Аравия не станет резко увеличивать собственное производство нефти до тех пор, пока условия сделки ОПЕК+ соблюдаются. С начала 2021 года отдельные участники сделки с общего согласия понемногу наращивают добычу нефти, поэтому определенный «механизм обратной связи» между добычей нефти и ценой на нее функционирует уже сегодня.

— Несмотря на то, что цены на нефть растут, экономическое положение в таких странах как Россия и Азербайджан остается довольно сложным и экономическая модель требует определенных реформ. С чем это связано?

— В начале 2000-х годов известная американская журналистка Энн Эпплбаум пророчески заметила: при цене барреля нефти выше 60 долларов у российского правительства исчезают любые стимулы к проведению экономических реформ в стране. Действительно, при нынешнем уровне себестоимости добычи российской нефти (10-20 долларов за баррель) и масштабах ее экспорта (238 миллионов тонн в 2020 г.), дорогая нефть дает в распоряжение органов власти России достаточно средств для того, чтобы откладывать остро необходимые реформы, к которым призывают немногочисленные либеральные экономисты. Думаю, что в Азербайджане ситуация во многом аналогичная.

Поэтому нынешняя относительно дорогая нефть – плохая новость для сторонников либеральной экономики и частной инициативы. Тем не менее, у меня сохраняется надежда на то, что правительства наших двух государств извлекут уроки из разрушительной пандемии COVID-19 и приступят к сокращению разросшегося в последние годы госсектора, реализации программ адресной помощи для самых незащищенных групп населения, расширению полномочий регионов, обеспечению независимости судебной системы.