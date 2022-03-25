21 марта 2022 года из-за интенсивных дождей, начавшихся в южном регионе Азербайджана, повысился уровень воды в реках и водных каналах в ряде населенных пунктов Масаллинского и Джалилабадского районов. В результате оказались затоплены некоторые частные дома, дворы, посевные участки и другие объекты.

Как сообщили в МЧС Азербайджана, привлеченные подразделения ведомства продолжают проводить аварийно-спасательные работы для ликвидации последствий ливней.

В результате принятых оперативных мер в течение дня были эвакуированы 146 человек.

Мы решили выяснить были ли застрахованы затопленные посевы.

Как заявил житель села Привольное Джалилабадского района, затопленного в результате ливней, Вюгар Мусаев у него нет денег для того, чтобы застраховать свои посевы.

«От меня требуют выплатить страховку сразу же после того, как посадил урожай. А мне это невыгодно.

Я должен получить урожай, продать его, чтоб у меня были деньги, и я мог оплатить страховку. Поэтому я и не застраховал свои посевы. Кстати в нашем селе никто не застраховал свои посевы», — сказал # Вюгар Мусаев.

Фермер Алибаба Алышов, проживающий в селе Зорун Джалилабадского района, также отметил, что ему невыгодно страховать свои посевы. «В нашем селе никто так и не застраховал свои посевы», — сообщил он #.

Глава пресс-службы Фонда аграрного страхования Али Ахмедов подтвердил высказывания фермеров.

По мнению экономиста Натика Джафарли государство давно должно было выработать механизм страхования, который устраивал бы как фермеров, так и государственные структуры. «Теперь пострадавшие фермеры будут обращаться за помощью к государству. А ведь в случае выработки соответствующих механизмов, данную проблему можно было решить без привлечения государственных средств», — сказал Натик Джафарли.

Кстати, и вопрос о выплате компенсацией пострадавшим в результате стихийного бедствия тоже пока остается открытым. Как сообщил # глава пресс-службы Министерства финансов Маис Пириев, ему ничего неизвестно о предоставлении компенсации пострадавшим жителям Масаллинского и Джалилабадского районов.

Мы также обратились к первому заместителю главы исполнительной власти Джалилабадского района председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям Галибу Худавердиеву . «Пока мы не обсуждаем вопрос выплаты компенсации пострадавшим», — сказал нам Галиб Худавердиев.