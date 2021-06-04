Судебные приставы ищут имущество и деньги оппозиционного политика Алексея Навального для взыскания около 29 млн рублей, которые он должен выплатить по решениям судов. Об этом агентству «Интерфакс» сообщил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 4 июня.

«Насколько я знаю, у Навального лично, кроме единственного жилого помещения, ничего нет, — пояснил Аристов. — А у нас по Гражданско-процессуальному кодексу обращение взыскания на единственное жилое помещение не производится. Будем дальше искать — денежные средства, имущество». Срок исполнения взыскания — три года, при этом часть суммы уже была получена, сообщил Аристов, но не назвал подробностей.

Приставы занимаются также взысканием судебного долга в отношении основанного Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который был признан в России «иностранным агентом», заявил Аристов. Он пояснил, что взыскания с Навального и ФБК — это «разные исполнительные производства в рамках одного процесса». (DW)