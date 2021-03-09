Принц Чарльз не стал давать каких-либо комментариев по интервью сына Гарри

Наследник британского престола принц Уэльский Чарльз не стал комментировать скандальное интервью его сына принца Гарри и его супруги Меган Маркл американской телеведущей Опре Уинфри. Об этом сообщает The Sun.

Журналист настиг принца Чарльза во время его посещения центра вакцинации в Лондоне. Представитель СМИ крикнул свой вопрос принцу и тот обернулся, однако не стал давать каких-либо комментариев по интервью.

Ранее Маркл в интервью Уинфри рассказала, что в королевской семье выражали обеспокоенность тем, насколько может быть темной кожа их тогда еще не родившегося первого ребенка Арчи. Позднее Опра Уинфри заявила, что слова Меган Маркл о расизме не относились к Елизавете II и ее супругу. (gazeta.ru)