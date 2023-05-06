Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что на войне в Украине погибли и получили ранения «десятки тысяч» наемников.

Эти потери, по словам главы наемнической компании, лежат на совести министра обороны Сергея Шойгу и руководителя Генштаба Валерия Герасимова. Если бы руководство российской армии не отказывалось поставлять «вагнеровцам» снаряды, погибших и раненых было бы меньше, заверил Пригожин.

По данным американской разведки на конец прошлого года, в составе ЧВК «Вагнер» воевало около 50 тысяч человек. Причем только 10 тысяч из них — профессиональные военные, а остальные 40 тысяч — завербованные в российских тюрьмах заключенные.

Большие потери «Вагнер» понес при атаке Бахмута, который российские войска штурмуют больше полугода, говорил 1 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Основываясь на оценке разведки США, он заявил о примерно 10 тысячах погибших при штурме города «вагнеровцев».

Накануне глава ЧВК «Вагнер» пригрозил отвести своих бойцов из Бахмута, если Минобороны не начнет поставлять боеприпасы.

«С 10 мая мы выходим из населенного пункта Бахмут. Нам осталось взять два с небольшим километра из 45. Но если вы не хотите подарить победу россиянам по взятию Бахмута — это ваши проблемы», — сказал глава наемников на видео, где он стоит на фоне мертвых тел военных.

Пригожин обвинил «околовоенных бюрократов» в прекращении поставок ЧВК «Вагнер». При отсутствии снарядов наемники «обречены на бессмысленную гибель», подчеркнул он. (moscowtimes.ru)