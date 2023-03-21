Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предупредил министра обороны Сергея Шойгу о подготовке наступления украинской армии под Бахмутом. Он отчитался, что его наемники захватили 70% территории города, но без внешней поддержки их могут окружить. Копию письма выложила пресс-служба Пригожина.

«По имеющейся информации в конце марта — начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ», — указывает бизнесмен.

ЧВК «Вагнер» действует в районе Бахмута, где сейчас идут наиболее тяжелые бои. Financial Times сообщала со ссылкой на оценки американских властей, что в ходе боев на участке Соледар-Бахмут компания Пригожина потеряла 4000 наемников погибшими и 10 000 ранеными.

«Нужно сконцентрироваться и ждать ударов со стороны противника, и быть готовыми отразить эти удары. Я думаю, что времени на подготовку у нас еще пару недель. А потом, если мы этого не сделаем, как говорится, будет поздно пить «Боржоми»», — написал накануне в своем канале Пригожин.

Ранее Пригожин неоднократно критиковал действия командования российской армии. В частности, он жаловался, что его силы не получают боеприпасы в нужном количестве. (moscowtimes.ru)