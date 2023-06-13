Конфликт с Минобороны и объявление о захвате Бахмута сделали основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина популярнее президента РФ Владимира Путина.

В мае россияне искали информацию о нем в интернете в два раза чаще, чем последние новости о Путине, пишет «Верстка» со ссылкой на статистику поисковых запросов из Google Trends и Yandex Wordstat.

Рост интереса к Пригожину начался в первых числах мая, когда он на фоне трупов наемников ЧВК покрыл матом военное руководство страны за недостаточного количества снарядов. Пика этот интерес достиг к концу мая. Согласно Google Trends, с 28 мая по 3 июня динамика популярности основателя ЧВК «Вагнер» была на уровне 100 баллов (наивысший показатель), тогда как популярность Путина достигала лишь 28 баллов.

По данным Yandex Wordstat, в мае информацию о «поваре Путина» запрашивали 744 тыс. раз (предыдущий рекорд пришелся на январь — 498 тыс.). В это же время число показов по запросу «Владимир Путин» составило 305 тыс., что в 2,4 раза меньше, чем у запроса «Евгений Пригожин».

Глава ЧВК неоднократно повторял, что он не собирается идти в политику. «У меня нет политических амбиций в России, так как в 2018 году у нас прошли выборы, где был законно избран президент. Однако здесь, на родине, у меня еще много работы», — сказал он в начале июня.

В конце мая в большом интервью прокремлевскому политтехнологу Константину Долгову Пригожин также выразил преданность Путину: «Мое политическое кредо: родину люблю, Путина слушаюсь, Шойгу на мыло, воевать будем дальше».

В то же время 9 мая, когда Путин принимал парад на Красной площади, Пригожин записал видеоролик, в котором сказал: «Счастливый дедушка думает, что ему хорошо. И что делать дальше стране? Если он окажется прав, дай бог всем здоровья. А вот что делать стране, что делать нашим детям, внукам, будущему России и как выиграть войну, если вдруг случайно, я просто предполагаю, окажется, что этот дедушка — законченный м…ак?»

Позднее он объяснил, что говорил про дедушку в связи со снарядным голодом и предложил выбрать на его роль генерал-полковника Михаила Мизинцева, начальника Генштаба Валерия Герасимова или военнослужащую, бывшую участницу «Дома 2» Наталью Хим. (moscowtimes.ru)