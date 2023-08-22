Главарь российской частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин записал видеообращение впервые после мятежа. Он заявил, что находится в Африке вместе со своими наемниками.

«Работаем. Температура +50. Все, как мы любим. ЧВК Вагнер проводит РПД (разведывательно-поисковые действия), делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку — еще более свободной», — заявил Пригожин.

Он добавил, что набор в ЧВК открыт. «Кошмарим ИГИЛ, «Аль-Каиду» и других бандосов. Берем на работу настоящих богатырей и продолжаем выполнение задач, которые были поставлены и которые мы давали обещание, что справимся», — отметил Пригожин. Под постом с видео также указан номер контактного телефона для трудоустройства.

Пригожин не уточнил, где конкретно находится. На кадрах он стоит в камуфляжной форме с автоматом в руках. За ним — пустынная местность с редкими низкими деревьями и несколько автомобилей с наемниками.

В начале августа связанный с ЧВК телеграм-канал Grey Zone сообщил о переброске 1500 боевиков в Африку «в рамках ротации». О том, что «вагнеровцев» начали выводить из Беларуси, предлагая командировки в Ливию и другие страны континента, также рассказывали их родственники.

Одновременно стало известно, что за помощью к ЧВК Пригожина обратилась захватившая власть военная хунта в Нигере. Источники Associated Press утверждали, что таким образом организаторы госпереворота пытаются обезопасить себя перед возможной военной интервенцией со стороны западноафриканского регионального блока ЭКОВАС. При этом назначенное хунтой правительство Нигера отрицало, что собирается сотрудничать с «вагнеровцами».

После июньского мятежа в России Пригожин практически не появлялся на публике, а его местонахождение было точно неизвестно. Во время саммита «Россия — Африка», проходившего в Санкт-Петербурге в конце июля, в сети появились фото Пригожина с гостями мероприятия. Тогда же куратор «вагнеровцев» похвалил президента Владимира Путина, отметив, что тот выстроил «личные доверительные отношения» с главами африканских государств. (moscowtimes.ru)