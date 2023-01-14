Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» является самой опытной армией из всех существующих в мире на данный момент. Об этом заявил ее основатель и руководитель Евгений Пригожин, соответствующее видеообращение опубликовала его пресс-служба в Telegram.

Объясняя эффективность группы, предприниматель отметил, что ее бойцы воюют на протяжении многих лет. Пригожин подчеркнул, что все поставленные задачи они выполняют самостоятельно, так как располагают собственной военной техникой: самолетами, всеми видами реактивных систем залпового огня, системами противовоздушной обороны, артиллерией всех калибров, танками и боевыми машинами пехоты.

«Самое главное — это идеально отработанная система управления. ЧВК «Вагнер» всех слышит, каждый может сказать свое мнение. Командиры советуются с бойцами, а руководство ЧВК советуется с командирами», — заявил бизнесмен.