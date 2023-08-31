Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин после неудавшегося вооруженного мятежа в конце июня перестал использовать для полетов по России военные авиабазы и отказался от самолетов МЧС. Вместо этого он начал перемещаться на своем бизнес-джете Embraer Legacy 600, который был оснащен средствами маскировки и уклонения от слежки, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на бывших офицеров российских ВВС и сотрудников «Вагнера».

До этого Пригожин годами отрабатывал способы маскировки своих перелетов, но касалось это его международных полетов и визитов в страны Африки, уточняет издание. Самолеты главы ЧВК часто вылетали с подмосковного военного аэродрома Чкаловский, а затем отключали транспондеры и пропадали с экранов слежения за бортами.

При этом экипажи воздушных судов, на которых перемещался Пригожин, имели при себе поддельные паспорта. Списки пассажиров менялись непосредственно перед взлетом, а глава ЧВК расспрашивал свою команду о том, насколько тесно наземный персонал будет взаимодействовать с самолетом. Также нередко в середине полета диспетчеру воздушного движения по радиосвязи сообщали, что борт внезапно меняет пункт назначения.

Несмотря на конспирацию, Минфин США в сентябре 2019 года ввел санкции против самолета Пригожина Embraer Legacy 600 и его номинального владельца — компанию Autolex с Сейшельских островов. После этого Пригожин сменил регистрацию бизнес-джета на санкт-петербургскую компанию Trans Logistik. При этом официальные лица США просили африканских союзников следить за этим бортом и обеспечить соблюдение санкций.

После июньского мятежа Пригожин курсировал на самолете Embraer Legacy 600 между Беларусью, Москвой и Санкт-Петербургом. В свой последний тур по Африке глава ЧВК также отправился на нем из коммерческого аэропорта в Подмосковье, добавив себя в список пассажиров незадолго до взлета. Вернувшись в Россию, Пригожин 23 августа — ровно через два месяца после начала мятежа — вылетел из Москвы в Санкт-Петербург, на пути в который его бизнес-джет потерпел крушение. Одна из версий произошедшего стал взрыв на борту.

Пригожина похоронили 29 августа на Пороховом кладбище в Санкт-Петербурге без почестей. По словам источников The Moscow Times, решение о том, как организовать похороны главы ЧВК, принимали в администрации президента совместно со спецслужбами. В частности, Кремль поставил задачу захоронить Пригожина без массовых собраний граждан. (moscowtimes.ru)