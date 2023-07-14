Приглашение Украины в НАТО привело бы к началу новой мировой войны, поэтому лидеры стран альянса на саммите в Вильнюсе поступили правильно, воздержавшись от такого шага. Об этом заявил в пятницу в программе радиостанции «Кошут» венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

«Если бы мы включили Украину в НАТО, это означало бы немедленную мировую войну», — сказал глава венгерского правительства. В то же время он посетовал, что в западных государствах по-прежнему преобладают воинственные настроения в пользу продолжения украинского конфликта.

«Жители Запада хотят войны» в Украине, отметил Орбан, добавив, что «украинцы агрессивны» и постоянно что-то требуют для себя. В связи с этим премьер-министр предположил, что конфликт в соседней стране будет продолжаться еще долго и венгерское правительство должно быть к этому готово.