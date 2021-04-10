Причиной кризисной ситуации вокруг протокола в Анкаре являются разногласия между Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем

Кризисная ситуация вокруг протокола, примененного в Анкаре во время встречи президента Турции с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, никак не связана с позицией турецкой стороны, пишет немецкое издание Der Spiegel.

«Председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен обманули во время визита в Турцию. Виной тому не хозяин мероприятия Эрдоган, а председатель Евросовета Шарль Мишель. Сцены странной борьбы за власть», — говорится в материале под заголовком «Как ЕС выставляет себя на посмешище на мировой арене».

Возникшая кризисная ситуация с протоколом названа в публикации «фиаско», виной которому недопонимание между Мишелем и фон дер Ляйен.

Авторы материала подчеркнули, что между Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем уже много месяцев продолжаются разногласия, особенно по вопросам внешней политики. (Агентство Анадолу)