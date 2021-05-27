Чистая прибыль ведущего в Китае производителя смартфонов Xiaomi в первом квартале текущего года выросла на 260,6% в годовом выражении и достигла 7,8 млрд юаней ($1,2 млрд). Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post, ссылаясь на финансовую отчетность корпорации.

Выручка Xiaomi с января по март подскочила на 54,7% в годовом исчислении, до 76,9 млн юаней (около $12 млрд), превысив прогнозы экспертов. Улучшение этих показателей связано с наращиванием поставок смартфонов на внутреннем и мировом рынке: в первом квартале их объем достиг 49,4 млн единиц. Это делает Xiaomi третьим по величине экспортером данной продукции после компаний Samsung и Apple. По итогам года китайский производитель рассчитывает довести эту цифру до 200 млн.(ТАСС)