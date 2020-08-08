При взрыве в Бейруте без вести пропали 60 человек

В результате взрыва в порту Бейрута без вести пропали 60 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав Ливана.

По данным ведомства, число жертв происшествия достигло 154, при этом личность 25 погибших человек еще не установлена.

4 августа в порту в городе Бейрут случился мощный взрыв. По словам премьер-министра Ливана Хассана Диаба, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение 2750 тонн аммиачной селитры. У соседних зданий, а также тех, что расположены в радиусе нескольких километров от места взрыва, выбиты стекла, разрушена часть построек.