При обстреле Агдама ранен один человек — Генпрокуратура

Армянские вооруженные силы продолжают совершать преступные действия против нашего гражданского населения, что является грубым нарушением требований гуманитарного прекращения огня, объявленного 10 октября 2020 года в 12:00.

Как сообщили АПА в пресс-службе Генпрокуратуры, 17 октября 2020 г., около 9-и вечера, в результате интенсивного ракетного и тяжелого артиллерийского обстрела с разных направлений вооруженных сил противника житель села Махрызлы, Агдамского района 1981 года рождения Гасанов Рамиль Камал оглы получил различные травмы в результате падения снаряда во двор его дома. Дом в свою очередь был сильно поврежден.

Сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные оперативно-следственные действия в сложившейся ситуации